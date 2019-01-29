كانبيرا 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستبدأ وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشمل مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة في الفترة من 28 إلى 30 يناير الجاري لمناقشة القضايا الرئيسية مع كبار ممثلي الأمم المتحدة و الولايات المتحدة.وقالت باين في بيان صادر عن مكتبها "في نيويورك سألتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لمناقشة القضايا الرئيسية في المحيط الهندي والهادي"، مضيفة أنها ستلقي خطابًا رئيسيًا في واشنطن حول التعاون الإقليمي بين أستراليا والولايات المتحدة.// انتهى //03:34ت م0323