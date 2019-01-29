الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي العام والعلماء والمواطنينالملك وولي العهد يعزيان في وفاة الشيخ معجب الزهرانيولي العهد يدشّن أكبر برامج رؤية المملكة 2030برئاسة المملكة.. لجنة عربية تبحث مواجهة التمدد الإسرائيلي في أفريقياالقيادة تعزي الرئيسين الفلبيني والبرازيليحقبة تنموية جديدة تؤسس لمستقبل واعدجلوي بن مساعد: جنودنا متسلحون بالإيمان قبل العتادفيصل بن نواف: نرحب بأي اقتراح يخدم منطقة الجوفبدر بن سلطان يلتقي سفير الإماراتالشورى يدعم المعلمين وإعادة النظر باستراتيجية التعليمأمير الحدود الشمالية تابع عمليات العثور عن مواطن وأربعة نساء تائهينوزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفراء لبنان وصربيا وغينيابريطانيا تحث العراق على النأي بالنفس عن إيرانلاجئو فلسطين في لبنان يستنجدون «الأونروا»قمة سودانية مصرية تبحث تعزيز التعاونواشنطن تسعى إلى «حوار بين الأفغان»// يتبع //06:05ت م0003