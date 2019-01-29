عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/5/23 هـ الموافق 2019/01/29 م واس
الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي العام والعلماء والمواطنين
الملك وولي العهد يعزيان في وفاة الشيخ معجب الزهراني
ولي العهد يدشّن أكبر برامج رؤية المملكة 2030
برئاسة المملكة.. لجنة عربية تبحث مواجهة التمدد الإسرائيلي في أفريقيا
القيادة تعزي الرئيسين الفلبيني والبرازيلي
حقبة تنموية جديدة تؤسس لمستقبل واعد
جلوي بن مساعد: جنودنا متسلحون بالإيمان قبل العتاد
فيصل بن نواف: نرحب بأي اقتراح يخدم منطقة الجوف
بدر بن سلطان يلتقي سفير الإمارات
الشورى يدعم المعلمين وإعادة النظر باستراتيجية التعليم
أمير الحدود الشمالية تابع عمليات العثور عن مواطن وأربعة نساء تائهين
وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفراء لبنان وصربيا وغينيا
بريطانيا تحث العراق على النأي بالنفس عن إيران
لاجئو فلسطين في لبنان يستنجدون «الأونروا»
قمة سودانية مصرية تبحث تعزيز التعاون
واشنطن تسعى إلى «حوار بين الأفغان»
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