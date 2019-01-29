نيويورك 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسذكرت الأمم المتحدة أنه وبدعم من منظمة الصحة العالمية و اليونيسف وغيرهم من الشركاء، بدأت وزارة الصحة في جنوب السودان أمس تطعيم العاملين الصحيين وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية للاستجابة ضد فيروس الإيبولا كجزء من تدابير التأهب لمكافحة انتشار المرض.وقالت منظمة الصحة العالمية إن التطعيم بدأ في منطقة يامبيو بولاية غبودو، و سيقدم اللقاح كذلك للعاملين في مجال الصحة في تمبرا وياي ونيمولي و العاصمة جوبا.وأوضحت المنظمة أن هذه مناطق عالية الخطورة لأنها تقع على حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعاني الآن من تفشي فيروس إيبولا العاشر الذي بدأ في 1 أغسطس 2018 م، مشيرة إلى عدم إبلاغ أي من البلدان المجاورة بحدوث أي حالة إصابة بالمرض، ولكن التأهب أمر بالغ الأهمية.// انتهى //07:13ت م0005