طوكيو 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.و خسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 53ر200 نقطة أو ما يعادل 97ر0% ليصل إلى 47ر20448 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 37ر11 نقطة، أو73ر0%، ليصل إلى 14ر1544 نقطة.// انتهى //07:28ت م0006