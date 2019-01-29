إسلام آباد 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريح وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري الذي أكد ارتباط بلاده بعلاقات استراتيجية مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.وسلطت الضوء على الجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم عملية السلام الأفغانية.واهتمت بوصول المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى إسلام آباد لمناقشة التعاون بين البلدين بشأن مستقبل الأمن في أفغانستان.وأشارت إلى قلق دول المنطقة من تنامي نفوذ التنظيمات الإرهابية لاسيما تنظيم داعش في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.وأخبرت عن عزم وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي القيام بزيارة رسمية إلى سلطنة عُمان اليوم لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك مع المسئولين العُمانيين.وعرجت إلى تصريحات وزير المالية الباكستاني أسد عمر الذي أشار إلى دخول بلاده في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج اقتراضي لدعم الاقتصاد الباكستاني.وأشارت إلى إعلان الجيش الباكستاني عن إكمال عملية تسييج الحدود مع أفغانستان العام المقبل.و تناقلت صحف باكستان أنباء تحرير 38 شخصاً بينهم مسؤولي أمن من أحد سجون طالبان في إقليم غزني بجنوب شرق البلاد.// انتهى //07:34ت م0008