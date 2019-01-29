واشنطن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة الأمريكية بحادثة إطلاق نار خلال مواجهة مع متهم في مدينة هيوستن بولاية تكساس أمس .وأكد عمدة المدينة سيلفستر تيرنر إصابة الضباط الثلاثة بجروح و مقتل المتهم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هويته أو دوافعه.وقالت السلطات في ولاية تكساس إن التحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة الدافع وراء هذه الجريمة.// انتهى //07:40ت م0009