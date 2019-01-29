عام / إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة الأمريكية بحادثة إطلاق نار في تكساس
الثلاثاء 1440/5/23 هـ الموافق 2019/01/29 م واس
واشنطن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس
أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة الأمريكية بحادثة إطلاق نار خلال مواجهة مع متهم في مدينة هيوستن بولاية تكساس أمس .
وأكد عمدة المدينة سيلفستر تيرنر إصابة الضباط الثلاثة بجروح و مقتل المتهم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هويته أو دوافعه.
وقالت السلطات في ولاية تكساس إن التحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة الدافع وراء هذه الجريمة.
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