الباحة 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 29 يناير 2019م واسنفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة المخواة أمس، تمريناً لفرضية حريق وإخلاء بمهرجان إمارة منطقة الباحة الربيعي، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن برنامج الخطط الفرضية المعدة من قبل مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، بناءً على تعليمات مدير الدفاع المدني بالباحة اللواء علي بن خضران المنتشري.وبدأت الفرضية بافتراض نشوب حريق في أكشاك البيع خارج خيمة التسوق مع وجود مرضى وعدد من المصابين والمحتجزين, ومن ثم تمت عملية إخلاء جميع الزوّار, فيما نتج عن الحريق حالة وفاة, وإصابة حالتين خطيرة نقلت للمستشفى, وإصابة حالتين بإصابات بسيطة عولجت في منطقة الفرز الطبي.وفي ختام الفرضية عقد اجتماع بين مسؤولي المهرجان والدفاع المدني لمناقشة الدروس المستفادة من الفرضية، التي تنفذ بهدف التأكد من جاهزية الجميع للتعامل مع أي حالة طوارئ والتأكد من فاعلية أنظمة ووسائل السلامة وإلمام العاملين بها وكيفية الإخلاء والتصرف عند وقوع أي حادث لا سمح الله مع الوقوف على إمكانيات الجهات المشاركة في أعمال الدفاع المدني.//انتهى//08:53ت م0011