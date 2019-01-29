طرابلس 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلى فيينا ولقاؤه رئيس النمسا الكسندر فان دير بيليين، موضحة أن السراج أكد الوضع في ليبيا يتجه بصفة عامة نحو التحسن وأن حكومة الوفاق تدعم مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة التي تفضي إلى انتخابات تجرى في إطار دستوري سليم.وأشارت إلى قيام عدد من أعضاء مجلس النواب ، بالمطالبة بإدراج بند يحظر جماعة الإخوان المسلمين الليبية في جدول أعمال جلسة النواب القادمة، ويصنفها جماعة إرهابية.ونوهت إلى تعميم القيادة العامة للقوات المسلحة، التي وجهته إلى جميع آمري المناطق العسكرية والغرف الأمنية المشتركة، يمنع بموجبه تحرك الآليات المسلحة مهما كانت تبعيتها داخل المدن والقرى والطرقات العامة، موضحة أن التعميم يشمل أيضا حظر الرماية العشوائية في المناسبات الاجتماعية بأنواعها، على أن يتم ضبط المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.ونقلت الصحف مطالبة رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بحماية السيادة الوطنية، والمواطنين، والمنشآت الحيوية في الجنوب الشرقي والغربي من البلاد، داعيا الجهات المختصة إلى الالتزام بمهمتها في حماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية، وسيادتها واستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية.وعرجت الصحف على لقاء الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي ايمويل ماكرون، التي ركزت على الوضع فى ليبيا، وكشف الرئيس الفرنسي أن بلاده تبادلت الآراء مع مصر قبل الإعلان عن بعض الفعاليات والمؤتمرات لدعم المصالحة في ليبيا، موضحا أن بلاده تهدف إلى مكافحة الإرهاب ودعم الأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا ودعم المصالحة الوطنية هناك لإعادة الاستقرار.//انتهى//09:01ت م0013