جيزان 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساستقبل قسم فحص ما قبل الزواج بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان خلال عام 2018م، عدد 5811 طلب فحص زواج، شملت السعوديين وغير السعوديين، إذ بلغ عدد السعوديين 4400 مراجع منهم 2825 حالة سليمة.وتم إصدار عدد 1803 شهادات توافق للحالات السليمة وإصدار عدد 226 شهادة عدم توافق للحالات المصابة، كما أظهرت النتائج أيضاَ استقبال عدد 678 طلب فحص ما قبل الزواج لغير السعوديين وبلغ عدد الحالات السليمة منهم 553 حالة.// انتهى //09:11ت م0016