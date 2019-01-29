القاهرة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأولت الصحف المصرية الصادرة اليوم، اهتمامها للقمة المصرية الفرنسية، التي عقدت بالقاهرة أمس، بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون، إضافة إلى عدد من الموضوعات، تنوعت بين الشأنين المحلي والإقليمي.وأبرزت في صفحاتها الأولى، تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أنه يقف في موقعه رئيسًا للدولة بإرادة مصرية، وأن مصر بذلت جهودًا كبيرة في إطار حقوق الإنسان.ولفتت صحف الثلاثاء إلى تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن أولويات العلاقات الثنائية مع مصر، هي مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار خاصة في مصر، التي وصفها بأنها قوة إقليمية واستقرارها أساسي بالنسبة لفرنسا وللمنطقة ولشعبها.كما اهتمت بأنشطة مجلس النواب المصري ومواصلته مناقشة عدة مشروعات لافتة من ناحية أخرى، إلى اختتام فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك (حمد -3)، الذي استمر لعدة أيام بمملكة البحرين.اقتصاديًا.. تطرقت الصحف إلى تراجع الدولار أمام الجنيه، مشيرة إلى انخفاضه بنحو 9 قروش في عدد من البنوك، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام القادمة.وفي الشأن الإقليمي.. أبرزت ما أعلنه الجيش الوطني الليبي، عن مقتل قيادي كبير من تنظيم القاعدة، فى مدينة سبها جنوب البلاد، مشيرة إلى سعي أعضاء في مجلس النواب الليبي، إلى تصنيف جماعة الإخوان، كجماعة إرهابية محظورة، فى محاولة جديدة لتضييق الخناق على التنظيم.دوليًا.. نقلت ما كشفت عنه وسائل الإعلام البريطانية بشأن دراسة الحكومة البريطانية لاحتمال قوي بفرض الأحكام العرفية لمنع وقوع أعمال شغب وعصيان مدني، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق لإدارة الأوضاع بين لندن وبروكسل في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //10:02ت م0020