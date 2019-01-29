رام الله 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته، اعتبارًا من تاريخه.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث اعترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أن الإصابات في معتقل "عوفر" تجاوزت الأرقام الرسمية بثلاثة أضعاف، خطة لتهجير 36 ألف فلسطيني من النقب، وقرصنة الاحتلال 100 ألف شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح عائلة مستوطنة.وتحدثت صحف الثلاثاء عن إعلان السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، اليوم وغدًا.وأولت اهتمامًا بأقوال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله:، إن الخليل كانت وما زالت على رأس سلم أولويات القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، وهي تستحق، ومستمرون في العمل فيها وبكافة مناطقها.وأوردت صحف فلسطين خبر اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //10:50ت م0028