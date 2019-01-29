بغداد 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، الجهود المبذولة لإكمال التشكيلة الوزارية, والعراقيل التي مازالت تحول دون تحقيق هذا الهدف, ومن بينها تباين وجهات النظر بشأن المرشحين لشغل المقاعد الوزارية الشاغرة، وهي" الدفاع والداخلية والتربية والعدل"، منوهة بأن جميع الحوارات والمشاورات متوقفة حاليًا بسبب دخول البرلمان في عطلته التشريعية.كما تطرقت صحف الثلاثاء إلى انتخابات مجالس المحافظات، وآراء الكتل السياسية بشأن موعد إجرائها, مبرزة الدعوات لتأجيلها إلى مطلع العام المقبل، من أجل تدارك الأخطاء التي رافقت الانتخابات النيابية ومنع تكرارها.وعرجت على قضية توزيع مهام الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة, منوهة بأن ذلك يحتاج إلى إجراء حوارات بين الكتل السياسية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.وتناولت صحف العلااق موقف مجلس النواب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيرة إلى أن أداء المفوضية خلال المرحلة الماضية يحتاج الى المراجعة, مؤكدة أن استبدالها أو الإبقاء عليها أمر عائد إلى مجلس النواب وحده.// انتهى //11:06ت م0032