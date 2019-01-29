الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساستحدث معهد الإدارة العامة أربعة برامج إعدادية جديدة للدبلوم بعد الجامعي موجهة لخريجي الجامعات، وبرنامجاً واحداً موجهاً لما بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها، وسيبدأ المعهد في تنفيذها مطلع العام التدريبي القادم.وأوضح معالي مدير عام المعهد الدكتور مشبب بن عايض القحطاني أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية احتياجات الأجهزة الحكومية من الكفاءات والموارد البشرية الوطنية، وتأهيلها علمياً وعملياً والارتقاء بكفاءاتها وقدراتها ومهاراتها، والإسهام في إعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل، بما يتوافق مع متطلبات برنامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك انطلاقاً من دور المعهد كرائد وشريك متميز في التنمية الإدارية.وأفاد معاليه أن البرامج الإعدادية التي استحدثها المعهد والموجهة لخريجي الجامعات هي : الإدارة المحلية، ودبلوم المحاماة التطبيقي، والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، والإحصاء التطبيقي وإدارة البيانات، بالإضافة إلى برنامج إعدادي خامس هو خدمة العملاء الموجه للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها, مشيراً إلى أن تلك البرامج تهدف إلى إكساب الدارسين الجدارات اللازمة حسب نوعية وطبيعة كل برنامج والفئة المستهدفة منه.من جانبه أبان نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب الدكتور بدر بن شجاع الحربي أن برامج المعهد الإعدادية تتسم بالتفاعل مع متطلبات التنمية، حيث يتم تصميمها وتطويرها وفقاً لاحتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وبما يحقق أهداف التنمية الوطنية, مؤكداً أن البرامج الإعدادية الجديدة تهدف إلى تطوير الموارد البشرية الوطنية، لإعداد جيل واعد لمستقبل الوطن، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.وأشار إلى أن وجود شرطين عامين لقبول الدارسين بهذه البرامج هما : إمضاء سنتين على الأقل في الخدمة الحكومية، والحصول على الشهادة العلمية المحددة لكل برنامج، بالإضافة إلى شروط أخرى مختلفة حسب كل برنامج, لافتاً إلى أن المعهد سيعلن في القريب العاجل عن مواعيد التقديم للالتحاق بتلك البرامج التي من المقرر أن يبدأ تنفيذها - بمشيئة الله - اعتباراً من العام التدريبي القادم 1440/1441هـ .//انتهى//11:06ت م0033