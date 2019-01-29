نجران 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأقامت فروسية نجران ،أمس، سباقها الرابع عشر للموسم الحالي 1440هـ ،وذلك على ميدان الفروسية بالمنطقة.وتكون السباق من ستة أشواط،ومسافتها 1600 متر،خصص الشوط الأول منها للجياد مواليد 2015م "مفتوح"،وحقق المركز الأول فيه الجواد "يا معين " للمالك مهدي حسين آل شريان،فيما خصص الشوط الثاني للجياد الإنتاج المبتدئة والثالثة،وحقق المركز الأول الجواد "شاطح" للمالك صالح عبيان آل منصور،والشوط الثالث للأفراد "مفتوح"،وحصلت على المركز الأول فيه الفرس"عبير المدينة" للمالك منيف محمد آل منيف،وخصص الشوط الرابع للجياد المستوردة "مفتوح الدرجات"،وحصل على المركز الأول الجواد "مقصد" للمالك علي هادي آل شرية،والشوط الخامس الرئيسي لجياد الإنتاج "مفتوح الدرجات"،وحصل على المركز الأول الجواد "النصر المؤزر" للمالك عبدالله صالح آل منصور،فيما خصص الشوط السادس للجياد مواليد 2016م "مفتوح" ،وحقق المركز الأول فيه الجواد "مبلغهم" للمالك حمد علي آل قريشة.//انتهى//11:19ت م0036