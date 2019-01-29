جنين 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة شبان فلسطينيين من محافظة جنين ومخيمها.وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إبراهيم السلفيتي، ومحمد علي سمودي، من مدينة جنين، بعد مداهمة منزلي ذويهما، فيما اعتقلت، محمد ناجي برغيش، وقصي أبو خليفة، من مخيم جنين، بينما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في جنين ومخيمها، حيث أطلقت القنابل الصوتية المسيلة للدموع.// انتهى //11:22ت م0037