عام / 1300 زائرة في أول أيام معرض "صنع بيدي" للمشاريع الصغيرة بجدة
الثلاثاء 1440/5/23 هـ الموافق 2019/01/29 م واس
جدة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس
شهد معرض "صنع بيدي" للمشاريع الصغيرة في دورته الـ 13 التي انطلقت فعالياتها أمس الأول بتنظيم من عمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز , إقبالاً من الزائرات تجاوز 1300 زائرة .
وتنوعت أقسام المعرض الذي تجاوز عدد المشاريع المشاركة فيه أكثر من 100 مشروع , بين قسم الأزياء والمجوهرات ،والمطبوعات , والجرافيك والأنيميشن ، والتغذية والضيافة ، والمناسبات والتصوير ، والفنون ، والهدايا والأعمال اليدوية , كما اطلق المعرض ولأول مرة مسابقة المشاريع الأكثر تميزاً بين الكليات في مجالات خدمات الحج والعمرة , والهدايا والملصقات العلمية والتطبيقات وقصص عن الحج.
يُذكر أن المعرض قدم في أيامه الاولى دورات في آلية العمل التجاري , تمحورت حول أساسيات عرض المشروع التجاري إضافة إلى إكسابهم مهارات الاتصال والتواصل.
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11:27ت م
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