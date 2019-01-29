جدة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسشهد معرض "صنع بيدي" للمشاريع الصغيرة في دورته الـ 13 التي انطلقت فعالياتها أمس الأول بتنظيم من عمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز , إقبالاً من الزائرات تجاوز 1300 زائرة .وتنوعت أقسام المعرض الذي تجاوز عدد المشاريع المشاركة فيه أكثر من 100 مشروع , بين قسم الأزياء والمجوهرات ،والمطبوعات , والجرافيك والأنيميشن ، والتغذية والضيافة ، والمناسبات والتصوير ، والفنون ، والهدايا والأعمال اليدوية , كما اطلق المعرض ولأول مرة مسابقة المشاريع الأكثر تميزاً بين الكليات في مجالات خدمات الحج والعمرة , والهدايا والملصقات العلمية والتطبيقات وقصص عن الحج.يُذكر أن المعرض قدم في أيامه الاولى دورات في آلية العمل التجاري , تمحورت حول أساسيات عرض المشروع التجاري إضافة إلى إكسابهم مهارات الاتصال والتواصل.// انتهى //11:27ت م0040