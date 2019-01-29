الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسيعقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مؤتمرًا صحافيًا للإعلان عن بطولة السعودية للراليات الصحراوية.وسيقام المؤتمر عند الرابعة من مساء بعد غدٍ الخميس في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض, حيث سيكشف سموه عن العديد من النقاط المتعلقة بالبطولة.// انتهى //12:22ت م0049