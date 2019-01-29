جدة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز , أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة غداً ، أولى جولاته لمحافظات المنطقة ويستهلها بزيارة محافظة رابغ ، يعقبها خلال الفترة المقبلة تفقد بقية محافظات المنطقة.

ويشمل برنامج زيارة أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة, لقاءه بعدد من الأهالي والشباب ، حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية ، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات ، كما يدشن سموه عدد من المشروعات والمبادرات , ويزور عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ والأهالي، إلى جانب لقائه بأسر شهداء الواجب.

كما يطلع سموه خلال الزيارة على عدد من المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها، كما يستعرض المتعثرة منها ، وستتم مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.

ويرافق أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة خلال زيارته لمحافظة رابغ عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات ، بغية تسريع آليات اتخاذ لقرارات المناسبة حيال بعض المشاريع بما يعود بالنفع على الإنسان والمكان.

وتسهم جولات أمير المنطقة ونائبه في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشروعات تنموية ، فضلاً عن إسهام الزيارات الميدانية للمحافظات في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات ، وتحريك المتعثر منها ، كما من شأنها أن تسهم في تطورت الخدمات بكافة المجالات البلدية والصحية والتعليمية وغيرها من مجالات التنمية.

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12:36ت م

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