الدوادمي 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسيقيم تعليم الدوادمي ممثلاً بوحدة تطوير الموارد البشرية "للبنات" غداً، دورة "إعداد وكتابة التقرير"، تستهدف الموظفات الإداريات بمدارس القطاع، وذلك بمركز التدريب التربوي في ساجر.وتهدف الدورة التي تستمر يومين إلى تنمية معارف ومهارات المتدربات لإعداد وتقديم التقارير، حيث تتناول الدورة عدة محاور من أهمها أنواع التقارير، وعناصر وهيكل التقرير الجيد، إلى جانب تسلسل عناصر كتابة التقارير.// انتهى //12:47ت م0058