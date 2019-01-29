الرباط 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بإعلان الحكومة الفلسطينية أمس، أنها وضعت نفسها تحت تصرف الرئيس محمود عباس، بعد يوم من صدور توصيات من اللجنة المركزية لحركة فتح،بتشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة.وتابعت تطورات الأوضاع الميدانية في اليمن والتخوفات الأممية من انهيار الهدنة الجزئية، التي تم الاتفاق عليها الشهر الماضي بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين.وأخبرت صحف الثلاثاء عن وصول مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، إلى صنعاء أمس، لوضع اللمسات الأخيرة لإعادة الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق السويد.واهتمت بالوضع الأمني في العراق، مشيرة إلى مخلفات انفجار قنبلتين استهدف قوافل للشرطة شمال البلاد، أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الأمن، وإصابة 11 آخرين.ولفتت الصحف إلى تواصل الاحتجاجات في السودان، للمطالبة بمزيد من الإصلاحات، بالموازاة مع تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير، قرب التوصل إالى خطة لتحسين معيشة المواطنين.اقتصاديا.. تطرقت صحف المغرب إلى مضامين تقرير صادر عن "فايننشال تايمز" البريطانية، أكد أن الاستراتيجية المغربية، سياسيًا واقتصاديًا، مكنت من مضاعفة الصادرات المغربية إلى إفريقيا، التي ارتفعت إلى نحو 40 % بين عامي 2010 و 2018.// انتهى //12:59ت م0060