الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأكد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنَّام سعي إدارة تعليم الرياض لأن تكون من أوائل الإدارات المميزة والسباقة نحو الأفكار الملهمة والبرامج والمبادرات الطموحة لما يمثله تعليم الرياض من ثقل كبير في قطاع التعليم الذي يعول عليه الكثير في تنفيذ العديد من الخطط والبرامج وتحقيق أهدافها.جاء ذلك خلال افتتاحه الملتقى الأول (2019) لمشرفي ومشرفات القيادة المدرسية على مستوى منطقة الرياض الذي نظمته الإدارة أمس ويستمر يومين, بمشاركة عدد من المتحدثين الأكاديميين والمختصين بحضور مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية ريم الراشد, ومدير الإشراف التربوي للبنين خالد الدوسري, ومديرة الإشراف التربوي للبنات نجلاء النفيعي, وأكثر من 120 مشرفًا ومشرفة للقيادة المدرسية وذلك بقاعة فندق جلودن توليب.ولفت الغنام إلى ما تزخر به منطقة الرياض من توافر أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية وغيرها مؤسسات الدولة العامة التي نعول على العديد من الشراكات الفاعلة معها، مشيدا بالإسهامات المميزة للقيادات المدرسية التي كان لها الدور المؤثر في تحقيق التميز لتعليم الرياض في المحافل المحلية والدولية، مؤكدًا أهمية دور مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية في الرقي بأداء قادة المدارس من خلال المتابعة الميدانية لرفع المستوى العلمي والسلوكي لأبنائنا الطلاب والطالبات.وعبّر الغنام في ختام كلمته عن أمله في أن يحقق الملتقى الأهداف المرجوة من خلا ل تطبيق مخرجاته على أرض الميدان، مقدمًا شكره للمشاركين في أعماله من الأكاديميين والمختصين ولإدارة الإشراف التربوي والقيادة المدرسية على جهودهم في إقامة هذا الملتقى.بعدها انطلقت أعمال الملتقى بعرض مرئي من إعداد قسم القيادة المدرسية سلط الضوء على أهمية التعليم ورؤية المملكة في التعليم والجهود المبذولة في دعم وتطوير المؤسسات التعليمية والخدمات التعليمية المقدمة للطلاب في جميع المراحل ومنجزات القياد المدرسية والتطلعات المستقبلية.ثم تناولت أولى الجلسات بعنوان "التميز المدرسي التشاركي" قدّمها رئيس قسم الإدارة التربوية بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم بن داود الداود طرح خلالها مفهوم التميز المدرسي والتشاركية، واستعرض مكونات التميز ومجالاته ومعاييره، ورؤية لتكامل أدوار قائد المدرسة ومشرف القيادة المدرسية، ومجالات التميز المدرسي كالتخطيط وقيادة العمليات والتطوير المهني وإدارة الأداء التعليمي والتواصل الفعال وأخلاقيات المهنة والبيئة التعليمية وإدارة مواردها، والمبادرات وإدارة الابتكار، مبينًا نقاط التكامل في تحقيق معايير هذه المجالات للقائد والمشرف، ومنهجية بناء معايير التميز المدرسي ومؤشراتها.واختتم الداود حديثه حول واقع العلاقة بين مكونات المجتمع المدرسي مركزاً على علاقة القائد والمشرف وتحولها من النمطية التقليدية إلى العمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى أن النجاح الجمعي أكثر استدامة من النجاح الفردي.تلا ذلك الجلسة الثانية بعنوان "التقويم والاعتماد المدرسي" لمديرة إدارة التقويم والاعتماد المدرسي بهيئة تقويم التعليم الدكتورة هند مسعد الحربي تناولت خلالها ثلاث محاور رئيسية وهي: برنامج التقويم والاعتماد المدرسي و الدورة الأولى لرصد أداء المدارس والتي شملت 711مدرسة، والتكامل بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والاعتماد المدرسي حيث استعرضت خلالها منطلقات برنامج التقويم والاعتماد المدرسي ومنها رؤية المملكة 2030, وواقع التعليم في المملكة ومستجدات الممارسات العالمية في مجال التقويم و متطلبات بيئات التعلم الحديثة وكذلك أبرز منجزات برنامج التقويم والاعتماد وبناء وتطوير معايير التقويم المدرسي.واستعرضت الحربي في ختام الجلسة بعض التجارب والنماذج الدولية في التقويم والتكامل بين التعليم وهيئات التقويم والاعتماد المدرسي مثل الولايات الأمريكية المتحدة وبريطانيا وسنغافورةوشهدت الجلسات عدة مداخلات ونقاشات من الحضور المشاركين حول ما تم عرضه، واختتمت بالدعوات للعاملين في التعليم بالتوفيق في مواجهة تحديات العمل التعليمي متمنين استمرار مثل هذه المتلقيات العلمية الإثرائية.//انتهى//13:01ت م0061