لندن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً اليوم، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون إلى الأسهم التي تُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الضبابية الاقتصادية بعد سلسلة من تحذيرات الأرباح الصادرة عن شركات أمريكية، وفي ظل استمرار المخاوف بشأن الخلافات التجارية.وعزف المستثمرون عن الأسهم المنكشفة على الخلافات التجارية الأمريكية الصينية، ووقع سهم ساب، أكبر شركة تكنولوجيا أوروبية من حيث القيمة، تحت ضغط بعد إعلان نتائج أعمال الشركة.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0841 بتوقيت جرينتش، في مكاسب بقيادة قطاعات المرافق والسلع الشخصية والمنزلية. وقفز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني قبيل تصويت مهم في البرلمان يتعلق بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي.وتراجع المؤشر داكس الألماني، المنكشفة شركاته على الصين بشكل خاص، 0.2 بالمئة في الوقت الذي عززت فيه تحذيرات أرباح صادرة عن كاتربيلر وويرلبول وان-فيديا لصناعة الرقائق المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني.// انتهى //13:04ت م0063