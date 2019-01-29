سكاكا 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ عيد بن جروان الشمري.وقدم الشمري لسموه عرضاً عن الأعمال التي يقوم بها المكتب في المنطقة.وتسلم سمو أمير الجوف إهداءً علمياً من سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ،تقديراً لرعاية سموه واهتمامه بالفرع ،داعياً سموه الله أن يجزيهم خير الجزاء على هذه الجهود .//انتهى//14:04ت م0095