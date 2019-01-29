الباحة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق29 يناير 2019 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تقريراً مفصلاً عن إنجازات اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالباحة خلال الفترة الماضية.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالباحة يحيى بن محمد أبو راس وأعضاء اللجنة، حيث استمع سموه لشرح من رئيس اللجنة عن ما تضمنه التقرير من برامج استهدفت رجال الأعمال لتشجيعهم على الاستثمار بمدينة الباحة ومحافظاتها.ونوه سمو أمير المنطقة بما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال تهدف إلى دعم الاستثمار بالمنطقة، مؤكداً أهمية الدور الكبير للجنة في إيجاد فرص استثمارية بما بسهم في دعم التنمية بالباحة.وحث سموه على ضرورة التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل كافة الصعوبات التي تواجه اللجنة من خلال إيجاد مواقع استثمارية وغيرها أمام المستثمرين.بدوره أعرب رئيس اللجنة باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة بالغ الشكر والعرفان على اهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه تحفيز العمل باللجنة، مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة وأهلها في ظل الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة أيدها الله.وناقش الأمير حسام بن سعود خلال للقاء مع رئيس أعضاء اللجنة، العديد من الموضوعات المتعلقة بوضع العقار والاستثمار بالمنطقة.حضر استقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف عبدالله بن زيد الراجح ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري.// انتهى //14:17ت م0098