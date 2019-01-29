سكاكا 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي ، وعددا من مسؤولي الهيئة.وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير الجوف بمعالي المهندس أبانمي والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة متمنيا لهم التوفيق والسداد في زيارتهم.ونوه سمو الأمير فيصل بن نواف بالجهود التي تقوم بها الهيئة في المنطقة وتطوير أعمالها، متطلعاً سموه لمزيد من الجهود التوعوية بالأنظمة الخاصة بذلك والتعاون مع الجهات الحكومية ، وتعزيز التواصل مع المنشآت لتسهيل اجراءاتهم الزكوية والضريبية .واستعرض المهندس أبانمي مراحل وأهمية سرعة التسجيل من قبل المنشآت والتواصل مع الهيئة وطرق الإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم في ظل الأنظمة المستحدثة المتعلقة بالزكاة والضريبة، للتيسير على مستفيدي الهيئة .‏‎وأعرب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة الجوف وما استمع إليه والوفد المرافق من توجيهات ،مثمناً لسموه حرصه على دعم أعمال فرع الهيئة بالمنطقة.//انتهى//14:19ت م0099