الدمام 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق29 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم السفير النرويجي لدى المملكة اويفند ستوكه والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ونوه سموه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.من جانبه أعرب السفير اويفند ستوكه عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة الشرقية، مشيداً بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص.// انتهى //14:19ت م0100