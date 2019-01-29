بريدة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق29 يناير 2019 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على ما يقدمه أبناء المنطقة من مبادرات اجتماعية متعددة تسهم في تعزيز أواصل الترابط والتواصل الاجتماعي بين أفراده, مشيداً سموه بالجهود التي تبذل في ما يقدم من قبل الجهات ذات العلاقة وشباب وفتيات المنطقة ومن خلال العمل الدائم والحراك الإيجابي لتعزيز وإقامة كافة المبادرات الاجتماعية الفعالة.وأكد أهمية تعزيز وتنمية كافة المبادرات الاجتماعية التي حث عليها ديننا الحنيف والتي تساعد وتساهم على شد أواصل الترابط بين أفراد المجتمع الواحد, مقدماً شكره لكافة الجهود المبذولة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الأمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق, وتكريم المشرفين والداعمين وفريق العمل لعدد من المبادرات الاجتماعية التي تعزز القيم الاجتماعية والترابط بين الأسرة وأفراد المجتمع, بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة سلطان الرجيعي, والمشرف على رابطة التواصل الاجتماعي بالمنطقة سويلم العنزي, والمدير التنفيذي لاحتفالات عيدنا في حينا عبدالعزيز الغماس.// انتهى //14:20ت م0101