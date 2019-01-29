الدمام 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق29 يناير 2019 م واساختتم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام أمس، فعالياته الخاصة باليوم العالمي للتعليم، التي تهدف إلى تعريف طالبات التعليم العام، بمركز التأهيل وبرامجه وأنشطته، وطريقة تعليم الطالبات، والتدريبات التي يتلقونها.وتضمنت الفعاليات التي تم تنظيمها سرد قصص وتجارب ناجحة، وأركانا متنوعة منها مكتبة حكاية قمر، ومتجر لبيع الكتب وقصص الأطفال، ومطبخ للمأكولات الشعبية، والقنديل البحري للأسماك، والرسم التشكيلي.وأوضحت مديرة مركز التأهيل الشامل عائشة المزيد، عن سعي المركز واهتمامه في تفعيل الأيام العالمية التي تتوافق مع الخدمات والنشاطات المقدمة من المركز للمقيمات خاصة والمجتمع بشكل عام، منوهةً بأهمية توجيه واستثمار البرامج والأنشطة نحو ما يعزز مهارات الطالبات وبما يتناسب مع القيم ويحقق الأهداف في تعزيز مكانة اليوم العالمي للتعليم.// انتهى//14:26ت م0102