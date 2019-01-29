الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسينظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية بعد غد الخميس " الملتقى الثاني لمهارات اللغة العربية لذوي الإعاقة السمعية .. تجارب وخبرات الصم وضعاف السمع في تعلم وتعليم مهارات اللغة العربية "وذلك قاعة فندق التنفيذيين بطريق الملك فهد بالرياض .وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن الملتقى يأتي استشعارا من المركز لما يتطلع إليه ذوو الإعاقة السمعية من مبادرات مثمرة لخدمة احتياجاتهم في مجال اللغة العربية وعلومها ومهاراتها؛ والاستفادة من الخبرات الثرية لدى أهل الاختصاص في مجال تعليم الصم وتعلمهم، ووجهات نظر المتعلمين أنفسهم من ذوي الإعاقة السمعية؛ وبناء على النتائج الإيجابية من عقد الملتقى الأول للجهات المعنية بمهارات اللغة العربية في المملكة ، وفي إطار الاهتمامات والجهود التي يقدمها المركز مع شركائه في مجال الصم من خلال فتح المجال عرض تجارب ذوي الإعاقة أنفسهم في الحديث عن تجاربهم الناجحة في تعلم مهارات اللغة العربية من خلال حلقات نقاش بالتنسيق مع المختصين والخبراء في مجال تعليم مهارات اللغة العربية وتعلمها لذوي الإعاقة السمعية .وأضاف " من أهم أهداف الملتقى العمل على الإسهام في تطوير مجال تعليم مهارات اللغة العربية وتعلمها لذوي الإعاقة السمعية من الصم وضعاف السمع،ومناقشة إطلاق مبادرات مثمرة في هذا المجال الذي يعد نادر التناول والبحث، مشيراً إلى أن الملتقى في نسخته الثانية ركز على التنوع في المشاركات من حيث الموضوعات وفئة المشاركين ليشمل المعنيين في هذا المجال .ووجه الأمين العام شكره للجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة على مشاركتهم في التنظيم والترجمة ، حيث تتعاون مع المركز في تنظيم اللقاء الذي يسعد بحضور الجميع ومشاركتهم، وسوف يأتي في جلستين الأولى تتخصص في المهارات اللغوية من وجهة نظر الطلاب والخريجين، والثانية في المهارات اللغوية من وجهة نظر الخبراء وأولياء الأمور، ويتحدث فيها مجموعة من أبناء هذه الفئة والمتخصصين منهم في قضايا العلم والتعليم، إضافة إلى بعض المتخصصين، كما يشارك في النقاش والحضور مجموعة من الجهات ذات الصلة .// انتهى //15:38ت م0159