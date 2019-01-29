الطائف 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسدشن معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني اليوم, المعرض التوعوي المتنقل " نحو مجتمع أسري آمن " الذي تنفذه وحدة الحماية الاجتماعية بمقر المحافظة.وأكد معاليه خلال حفل التدشين الذي تشارك فيه المحافظة, ومستشفيات الملك عبدالعزيز, ومجمع الملك فيصل الطبي, والصحة النفسية, أهمية ومكانة الأسرة واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقرارها.ويهدف المعرض إلى الوصول لجميع شرائح المجتمع والتوعية بالآثار السلبية المترتبة على العنف الأسري, والتعرف على الاساليب الفنية لمعالجة الخلافات داخل الأسرة والاستعانة بالمختصين في معالجة الخلافات الأسرية, وكذلك التعريف بنظام الحماية من الإيذاء, ونظام حماية الطفل, ومركز تلقي بلاغات العنف الأسري 1919, إلى جانب منصة للاستشارات الاجتماعية والنفسية والحقوقية.// انتهى //15:39ت م0161