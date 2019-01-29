مكة المكرمة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم ، الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند هلال.واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، خلال اللقاء إلى نبذة عن دور المدن الاقتصادية في المساهمة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030, وذلك عن طريق تطوير الأنظمة المحفزة للمستثمرين والشركات التي تصنف ضمن القطاعات المستهدفة في المدن الاقتصادية، وكذلك استقطاب الشركات الوطنية من خلال الخدمات والبنية التحتية المتطورة.كما استمع سموه لشرح عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمرافق الملحقة بها والإنجازات التي تحققت والمشروعات الحيوية الجاري تنفيذها في مختلف الجوانب الإسكانية والاقتصادية، والدور الذي يقدمه الميناء الملحق بالمدينة، والذي يعمل على دعم منظومة الاقتصاد الوطني.// انتهى //15:43ت م0163