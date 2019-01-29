مكة المكرمة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في ديوان الإمارة اليوم ، المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة الدكتور عبدالله غباشي.واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز إلى شرح عن الأعمال التي يتم قياسها وفق مؤشرات الأداء وتقدمها المدينة للحالات التخصصية القادمة من المنطقة الغربية وعددٍ من مناطق المملكة إضافة لضيوف الرحمن.واطلع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على ما نفذته المدينة من نمو في الخدمات التخصصية وتحقيق أعلى معايير التميز والجودة في القطاع الصحي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والهادفة لتوفير خدمات طبية متميزة.// انتهى //15:43ت م0164