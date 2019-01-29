الدمام 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسالتقى رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، اليوم، السفير النرويجي لدى المملكة اويفند ستوكه، بحضور عضو مجلس الإدارة المهندس نجيب بن عبدالله السيهاتي، وأمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وذلك بمقر الغرفة بالدمام.وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر لتعميق العلاقات الاقتصادية بين المملكة والنرويج، واستعراض مجالات التعاون بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، ومنها تبادل الوفود التجارية بين البلدين، وإقامة معرض للكتالوجات النرويجية في المملكة.وأكد الخالدي أهمية منطقة الشرقية على خريطة الاقتصاد الوطني في المملكة، من جهة كونها قلعة الصناعة الوطنية، خصوصاً فيما يتعلق بالنفط والغاز والبتروكيماويات، وتواجد كبرى الشركات العالمية في هذه القطاعات، لافتاً إلى الدور الذي تقوم به غرفة الشرقية مع شركائها في اجتذاب الاستثمار الوطني والخارجي، منوهاً بالتعاون الكبير الذي تقدمه شركة ارامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).من جانبه تحدث ستوكه عن اهتمام الشركات النرويجية في التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، خصوصاً في مجالات الطاقة المتحولة والمتجددة، لما تتسم به السوق السعودية من تجدد وقابلية للاستثمار في هذه المجالات.وفي ختام اللقاء سلم رئيس غرفة الشرقية، درعاً تذكارياً للسفير النرويجي.// انتهى //15:49ت م0169