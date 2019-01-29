الطائف 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأكملت أمانة الطائف استعداداتها للحالة المطرية المتوقعة بالطائف وضواحيها والمراكز التابعة لها, فيما اطلع أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على جاهزية فرق وآليات الأمطار والسيول ، وجهود تنظيف الأودية ومجاري السيول من الشوائب المعيقة لتدفق السيول ، وأعمال تهيئة العبارات بأنحاء المحافظة.وقامت الأمانة بالتأكد من عمل جميع المولدات والمضخات في الأنفاق بكامل الطاقة الاستيعابية ، كما أنهت أعمال تنظيف قنوات ومناهل شبكة تصريف مياه الأمطار ، وتهيئة أكثر من 120 عبارة لتصريف مياه الأمطار والسيول بكافة المحاور ، ووضعت كافة الإدارات المختصة والفروع البلدية في حالة استعداد لأي طارئ لاسمح الله.بدوره, طالب أمين الطائف من الوكلاء والمختصين تفعيل التواصل والتنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية المختصة ومركز الأزمات والكوارث ، والاستفادة من نظام (ماطر) الذي اطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية لدعم اتخاذ القرار الصحيح ، والتخطيط المبكر في توقع الأمطار والسيول في أنحاء المحافظة ، حيث يعرض النظام المناطق الحرجة ، ويعطي لمحة مجملة للتوقعات خلال الأيام القادمة.من جهتها, قامت وكالة الخدمات ممثلة بالإدارة العامة للنظافة بتعزيز فرق الأمطار والسيول بالعمالة ، والتهيؤ لبرنامج الكنس وإزاحة الأتربة والصخور التي قد تجرفها السيول لعرض الطرق والشوارع ، وتجهيز صهاريج الكسح وشفط التجمعات المائية.من جانبها, هيأت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة مواطير ومضخات الشفط الثابتة والمتحركة ، وفرق الصيانة لكافة المعدات والآليات.يذكر أن أمانة الطائف رفعت جاهزية مركز البلاغات (940) ، وستستقبل من خلاله الملاحظات والشكاوي على مدار الساعة , بالإضافة إلى تطبيق البلاغات الجغرافية ، وأرقام استقبال بلاغات الواتس اب ، وحسابات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كما تستقبل الملاحظات من مركز العمليات المشترك وتنقلها إلى فرق العمل في الميدان لمعالجتها على الفور .// انتهى //15:50ت م0170