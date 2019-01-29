سكاكا 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسيضم المهرجان الدولي لزيتون الجوف الثاني عشر معرضاً للجهات لحكومية, وذلك على أرض المهرجان في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا, والذي يستمر حتى السابع والعشرين من جمادى الأولى تحت شعار " زيتوننا ثروة".ويمكن المعرض زواره من الاستفادة من خدمات الجهات الحكومية والأهلية المشاركة التي من أبرزها تجديد الهوية الوطنية وإصدار جواز السفر وطلب عداد مياه, وطلب إقراض, والاستفادة من مشروع ريادة, والاستشارات المتنوعة الذي تقدمها بعض الجهات.وتشارك أمانة الجوف بجناح تعرف الزائر من خلاله على النظام البلدي, الذي يستطيع من خلاله التقدم لأي طلب للاستفادة من خدمات وزار البلدية والشئون القروية, حيث تقدم عروض مصورة ونشرات مطبوعة.فيما يقدم جناح الدفاع المدني عروضاً حية للسلامة من المخاطر ووسائل السلامة، إلى جانب تطبيق حوادث فرضية كانفجار الغاز.كما قدم جناح التعليم منحوتات يدوية من أشجار الزيتون, وأعمال للطلاب والطالبات على شكل لوحات تشكيلية ومشغولات يدوية وصناعة صابون الزيتون.وشمل جناح وزارة البيئة عرضاً لآلات حصاد الزيتون, وأنواع الزيتون وزيت الزيتون, وأنواع البذور الرعوية, ولوحات ونشرات توعية للمزارعين عن استخدام المبيدات ومصائد الحشرات.يذكر أن جميع الجهات المشاركة قدمت من خلال الأجنحة المخصصة لها أحدث المنتجات والخدمات التي تخدم زوار المهرجان.// انتهى //16:03ت م0171