الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسوقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة أرامكو السعودية أمس، خطاب نوايا لدراسة تطوير مجمعات صناعية تحويلية متكاملة وخدمات لوجستية في مدينة ينبع، وذلك على هامش تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية".وجاء توقيع خطاب النوايا على ضوء اختيار الشركتين للمشروع المشترك بين عملاقي الصناعة السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيماويات، فيما يندرج برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن 13 برنامجاً تفصيلياً لتحقيق رؤية المملكة 2030م، ويستهدف تحقيق نمو غير مسبوق وتكامل بين أربعة قطاعات رئيسة في اقتصاد المملكة، تتمثل في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.وشهد الحفل توقيع (سابك)، مذكرات تفاهم مع شركة دسر لدراسة إنشاء منصة توزيع لمنتجات الكيماويات السائلة، والشركة العالمية للصناعات الكيميائية لدعم صناعة المواد المتخصصة في الحفر والتنقيب ومعالجة النفط، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، لتطوير الصناعة الطبية الوطنية في مجال الأدوية والأجهزة الطبية.// انتهى //16:05ت م0172