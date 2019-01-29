تبوك 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسنقل وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للحقوق أحمد بن مبروك الحجيلي ، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك, لأسرة الحربي في وفاة والدهم عبيد هزاع العوفي الحربي وأبنائه مزيد وخلود ومزون ونوف, الذين تعرضوا لحادثة غرق جراء السيول التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين.جاء ذلك خلال زيارة الحجيلي اليوم, لأسرة الفقيد في منزلهم بتبوك, يرافقه وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد وأبنائه بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.من جهتهم, أعربت أسرة الحربي عن شكرهم لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم، داعين الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.// انتهى //16:06ت م0173