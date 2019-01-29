لندن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأعلنت الحكومة البريطانية اليوم أنها ستتشارك مع الحكومة الأردنية في استضافة مؤتمر دولي في لندن نهاية شهر فبراير المقبل لدعم التنمية والاستثمار في الأردن.وأوضح بيان للحكومة البريطانية أن مؤتمر "الأردن: نمو وفرص" الذي ينطلق يوم 28 فبراير 2019م، يهدف إلى حشد ائتلاف دولي من القادة السياسيين والرؤساء التنفيذيين للشركات الدولية والمستثمرين من أجل بحث وتطوير فرص الاستثمار في الأردن وفتح مسار البلاد نحو التحول الاقتصادي.// انتهى //17:07ت م0201