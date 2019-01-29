لندن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسالتقى وزير الدولة لشؤون الأمم المتحدة والكومنويلث البريطاني اللورد أحمد، اليوم في لندن، وزير خارجية جزر المالديف عبد الله شاهد.وجرى خلال اللقاء بحسب بيان للحكومة البريطانية مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:07ت م0202