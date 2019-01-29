القاهرة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم نحو 4ر2 مليار جنيه، ليصل إلى 6ر785 مليار جنيه، وذلك بعد تداولات كلية بلغت 17ر1 مليار جنيه.وسجل مؤشر البورصة الرئيس "ايجي اكس 30" مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، ليربح لدى إغلاق اليوم 47ر0 % ليبلغ مستوى 52ر13976 نقطة، في حين استقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي اكس 70" عند مستوى 9ر685 نقطة، بينما تراجع مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 14ر0 %، ليغلق عند مستوى 82ر1724 نقطة.// انتهى //17:07ت م0203