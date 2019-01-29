الدمام 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الأمارة اليوم, الرئيس العام للمنظمة العربية للسلام والتنمية الدكتورة مشاعل بنت مطر العتيبي وعددا من أعضاء المنظمة.واستعرض سموه خلال الاستقبال برامج وأنشطة المنظمة، مشيراً إلى ما تضمه المنطقة الشرقية من الفئات والثقافات المجتمعية التي تخدم السلام والتنمية.من جهتها قدمت الدكتورة العتيبي شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية لاهتمامه ودعمه للمنظمة، مبينة أن المنظمة تتبع للكونغرس الأمريكي ومقرها الولايات المتحدة الأميركية في مدينة نيويورك وفي عضويتها 32 عضواً من الكونجرس الأمريكي، وتضم نخبة من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والأدباء والمفكرين وحملة الدكتوراه والمهندسين من أبناء المملكة .// انتهى //17:08ت م0204