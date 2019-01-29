بريدة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم أمس، ورشة عمل تعريفية بمسابقة المهارات التي ستنفذها الإدارة بالمنطقة تحت إشراف الأمانة العامة للمسابقة الوطنية للمهارات، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن.وتخلل الورشة تعريف بالأمانة ومهام وعمل اللجان وآلية التسجيل, متناولاً مراحل تأسيس الأمانة والمسابقات التي تمت المشاركة بها، وعرض بعض الإحصائيات عن المسابقة الوطنية للمهارات بنسخها المختلفة، والمسابقات العالمية.وقدم عميد الكلية التقنية ببريدة الدكتور فهد العيد, المحور الثاني من ورشة العمل وشرحاً مفصل عن المسار ومقر المهارات.وأكد المذن أهمية التعاون بين الجهات التعليمية بالمنطقة, حاثاً الطلاب على التسجيل في المسابقة.// انتهى //17:09ت م0205