البقاع 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسواصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من متطوعي المركز أمس توزيع 1,332 بطانية و 666 سلة غذائية تزن 49 طنًا و284 كيلو غراما للأسر السورية اللاجئة في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية.وتشارك فرق المركز التطوعية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م, التي تسعى إلى الاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.//انتهى//17:16ت م0206