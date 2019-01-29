عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعدات إنسانية متنوعة في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية
الثلاثاء 1440/5/23 هـ الموافق 2019/01/29 م واس
البقاع 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس
واصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من متطوعي المركز أمس توزيع 1,332 بطانية و 666 سلة غذائية تزن 49 طنًا و284 كيلو غراما للأسر السورية اللاجئة في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية.
وتشارك فرق المركز التطوعية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م, التي تسعى إلى الاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.
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17:16ت م
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