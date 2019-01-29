أبها 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسكرمت إدارة تعليم بيشة اليوم، طلابها المتفوقين بحضور المحافظ محمد بن سعيد بن سبره وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقيادات التعليمية وأولياء الأمور، وذلك في مركز الأمير منصور بن مقرن الثقافي.وألقى مدير تعليم بيشة نايف الهاجري كلمة بارك خلالها لأبنائه الطلاب هذا التفوق، حاثاً الجميع على الاجتهاد وتحقيق المراكز المتقدمة والمشاركة في النهضة التنموية بمختلف مجالاتها، مؤكداً على أهمية الدور المنوط بالأسرة في متابعة الطلاب وتحفيزهم ومساندة منسوبي المدارس من معلمين ومرشدين وقادة للفوز بمخرجات طلابية مميزة في المجتمع.ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً لمسيرة طالب متفوق، وكلمة للطلاب المتفوقين وأوبريت بعنوان "شباب الرؤية"، تلاها مسيرة الطلاب المتفوقين ، ثم كرم المحافظ ومدير التعليم 95 طالبا متفوقا من أصل 170 طالبا سيتم تكريمهم في محافظتي بلقرن و تثليث من طلاب مدارس المراحل المتوسطة والثانوية وتحفيظ القرآن الكريم.ودشن محافظ بيشة على هامش الإحتفال المعرض المصاحب الذي اشتمل على 35 ركنا بمشاركة عدد من المدارس و الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة ببرامج التوجيه والإرشاد، وضم المعرض عروضا مرئية لأهم البرامج المنفذة منها "تعزيز السلوك الإيجابي، التعليم الوقائي، الحماية من الإيذاء والعنف الأسري، الأسبوع التعليمي والمهني، التوعية بأضرار التدخين والمخدرات".// انتهى //17:16ت م0207