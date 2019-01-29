الطائف 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسعقد المجلس البلدي لأمانة الطائف جلسته الثالثة والأربعين التي خصصها لبحث مبادرة اليوم البلدي بالمجلس والعديد من المواضيع المتعلقة بالمجلس البلدي .واوضح رئيس المجلس البلدي صاطي العتيبي أن الجلسة بحثت العديد من المواضيع الداعمة للعمل البلدي ، وتعزيز الجهد التنموي والتطويري، بالإضافة لمناقشة القضايا والمواضيع علاوة على بحث ما تم اتخاذه من اجراءات حيال توصيات الجلسات السابقة.وقد طرح الاجتماع ميزانية أمانة محافظة الطائف للعام الحالي 1440 هـ / 1441هـ ضمن جدول أعماله، لدعم الجهود والمشاريع البلدية بما يحقق الاهداف المرجوة ، ويلبي احتياجات الأهالي من الخدمات بما يحقق غايات برنامج التحول الوطني ، ويدفع بالأعمال التنموية إلى مسارات رؤية المملكة 2030.من جانبه قدم نائب رئيس المجلس البلدي رئيس لجنة التطوير مبادرة (اليوم البلدي) والتي تهدف إلى اشراك المجتمع في تطوير الخدمات البلدية، والتواصل الفعال مع كافة الشرائح والاستماع إلى مقترحاتهم للارتقاء بأعمال القطاع البلدي وسلطت الجلسة الضوء على العديد من التعاميم التي تخص أعمال المجالس البلدية وتطوير أعمالها.// انتهى //17:18ت م0208