الضالع 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,100 سلة غذائية تزن 81 طنًا و400 كيلو غرام للنازحين والمتضررين في منطقة مريس بمديرية قعطبة في محافظة الضالع، يستفيد منها 6,600 فرد، من إجمالي المخصص لعدة محافظات يمنية والبالغ 170,102 سلة غذائية.ويأتي هذا المشروع في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في محافظاته كافة دون تمييز.// انتهى //17:21ت م0210