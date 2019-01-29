الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسعقد اليوم، المجلس التنسيقي الثالث لمتابعة المساهمة المالية المشتركة المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018م والبالغ مليار دولار أمريكي، مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" وذلك في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وشارك في الاجتماع مساعد المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز, ومن الجانب الإماراتي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشامسي ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي ، وممثلين عن المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.وركز الاجتماع على متابعة المشروعات التي يتم تمويلها من المنحة السعودية الإماراتية والتعرف على التحديات التي واجهت تنفيذ تلك المشروعات، وتقييم أثر تلك المشروعات على تحسين الوضع الإنساني في اليمن.وأكد المهندس البيز حرص دول التحالف بقيادة المملكة واستمرارها في تقديم كل دعم ممكن للأشقاء في اليمن، مبيناً أن اجتماع اليوم يهدف لمتابعة خطط تنفيذ وتقييم المشروعات، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يقتصر على مناقشة المشروعات الممولة ضمن خطة الاستجابة.// انتهى //17:22ت م0211