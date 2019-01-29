أبوظبي 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية اليوم في أبوظبي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما الشقيقين وتوسيعها إلى آفاق أرحب في المسارات والقطاعات كافة والتنسيق والتعاون المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية.كما استعرضا عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //17:41ت م0215