الدمام 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسوقعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، اليوم، مذكرة شراكة استراتيجية مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" ، وذلك بمقر الأدارة العامة للتعليم بالدمام.وأكد مدير التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان حرص إدارة التعليم لتفعيل الحراك المجتمعي عبر عقد الشراكات مع القطاعات التي تترك لها بصمة في دفع عجلة التعليم في مختلف المجالات والبرامج الهادفة باعتبار التعليم مسؤولية الجميع، مبيناً أن توقيع الاتفاقية تعزز الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع بما يعود بالنفع على أطراف العملية التعليمية بدءً من المدرسة وانتهاءً بالمنزل، مشيداً بالجهود التي يبذلها القطاع غير الربحي في سبيل دعم العملية التعليمية، ومن ثمرة ذلك تلك الجهود التي تبذلها جمعية "بناء"، في خدمة ورعاية الأيتام بالمنطقة خصوصاً فيما يخص الجانب التربوي والتعليمي.من جهته أوضح مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" الدكتور عبدالله الخالدي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار خطط الجمعية الاستراتيجية بين القطاع الخيري وقطاع التعليم، وسعيهم لرعاية الأيتام ورفع نسب استقرارها، والاستفادة من المحاضن التعليمية في تهيئة الجيل وتزويده بالمعارف اللازمة.يذكر أن المذكرة تركز على تعزيز التعاون بين تعليم الشرقية وجمعية "بناء"، في عدة مجالات يأتي في مقدمتها تعزيز الجانب التربوي والتعليمي للأيتام، فضلاً عن تيسير إجراءات التحاقهم بالمدارس والاستفادة من مرافقها، بالإضافة إلى إسهام الجمعية في تقديم برامج تدريبية متخصصة لمستفيدي ومستفيدات التعليم، تشمل نشر ثقافة العمل التطوعي، وصولاً لإتاحة المجال أمام الجمعية وفقاً للضوابط للتعريف ببرامجها ومناشطها بالمدارس ومرافق التعليم، وغير ذلك من البرامج والأنشطة التي تعزز التكامل بين الطرفين بما يخدم الأهداف المشتركة.// انتهى //18:57ت م0240