الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسيكمل مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة (شدن) مسيرته التي بدأها عام ”2014م“ ، بإطلاق مجلس المستشارين الصغار في دورته الثالثة 2019م ، بعد النجاح الذي حققه مجلس المستشارين الصغار في دوراته السابقة، مؤمناً بأهمية مشورة الطفل في البرامج و الفعاليات التي يقيمها، وبأهمية ما يقدمه من رأي يسهم في تنمية و تمكين الطفل.ويهدف مجلس المستشارين الصغار إلى إبراز هوية الطفل من خلال اعطاءه الفرصة ليعبر عن آراءه بحرية تجاه قضايا الطفل وبرامج المركز، ويعمل المركز على طرح الأفكار وتشكيلها وغربلتها في برامج يستفيد منها الأطفال، لتنميتهم و تطويرهم عبر التجارب المثرية والرحلات الميدانية، و برنامج تمكين وتطوير المهارات، لبناءِ جيلٍ من القادة و المبدعين.ويعد مجلس المستشارين الصغار أحد أهم ركائز مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة (شدن)، من خلال ما يقدمه للطفل والأسرة من برامج وأفكار ترقى بهم و تمكنهم ليساهموا في تنفيذ رؤية المملكة ”2030“ للإرتقاء بالوطن نحو مستقبلٍ مشرق هم صُناعه.يذكر أن التسجيل بدأ يوم الجمعة 19 /5 /1440هـ و يستمر حتى 20 /6 /1440 هـ ويتم استقبال طلبات الانضمام عبر الرابط : https://bit.ly/2RQu1Gk .// انتهى //18:57ت م0242